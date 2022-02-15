"Арсенал" вступил в борьбу за нападающего "Сассуоло"

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"Арсенал" вступил в борьбу за нападающего "Сассуоло"

Фото: инстаграм Джанлуки Скамакки/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Сассуоло" Джанлуке Скамакке, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом интересуются "Интер" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 23-летний Скамакка провел за "Сассуоло" 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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