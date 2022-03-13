"Арсенал" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"

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"Арсенал" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"

Фото: инстаграм Рафиньи Диаса\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" стал очередным претендентом на бразильского полузащитника "Лидс Юнайтед" Рафинью Диаса, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "канониры" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Реал", "Ливерпуль", "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 27 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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