"Арсенал" вступил в борьбу за трансферную целью "Барселоны" и "Ювентуса"

Лондонский "Арсенал" стал очередным претендентом на защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Goal.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голландца в летнее трансферное окно. Впрочем, покупка игрока "канонирами" возможно только в случае разгрузки зарплатной ведомости путем продажи полузащитника Месута Озила. Также для трансфера необходимо, чтобы "Арсенал" завоевал путевку в Лигу Чемпионов-2019/20.

Напомним, что де Лигт также входит в сферу интересов "Барселоны", "Ювентуса" и "Манчестер Сити".

19-летний де Лигт является воспитанником "Аякса". Всего за амстердамский клуб он провел 98 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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