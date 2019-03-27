"Арсенал" вступил в борьбу за Умтити

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"Арсенал" вступил в борьбу за Умтити

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, каталонский клуб может продать футболиста в летнее трансферное окно в виду его травматичности, а также необходимости средств на приобретение защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. Также Умтити интересен "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 25-летний Умтити провел за "Барселону" всего 10 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" может отпустить Умтити в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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