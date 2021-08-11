"Арсенал" вступил в борьбу за японского защитника

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"Арсенал" вступил в борьбу за японского защитника Фото инстаграм Такехиро Томиясу

Защитник "Болоньи" Такехиро Томиясу привлек к себе внимание еще одного клуба АПЛ.

По сведениям Tuttosport, в услугах 22-летнего японца заинтересован "Арсенал". Ранее интерес к игроку также проявлял "Тоттенхэм".

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Томиясу два гола в 33 играх.

Читайте также: В "Болонье" отреагировали на слухи об интересе "Тоттенхэма" к Томиясу. | http://soccernews.ru
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