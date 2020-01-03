"Арсенал" вступил в переговоры с "Баварией" по трансферу Боатенга

"Арсенал" вступил в переговоры с "Баварией" по трансферу защитника Джерома Боатенга. Об этом сообщает Sky Germany.



По данным издания, лондонский клуб хочет усилить линию защиты этой зимой. Сам футболист намерен покинуть мюнхинцев. Клуб готов отпустить 31-летнего игрока за 15 миллионов евро.



Боатенг участвовал в 15 матчах в нынешнем сезоне. Его контракт с "Баварией рассчитан до 2021 года.

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