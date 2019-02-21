"Арсенал" выбил БАТЭ, "Шахтер" вылетел от "Айнтрахта", "Наполи" пробился в следующий раунд
Представляем результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Отметим, что в 1/8 финала пробились "Арсенал", загребское "Динамо", "Айнтрахт", "Наполи", "Ред Булл", "Валенсия" и "Вильярреал".
"Арсенал" - БАТЭ 3:0
Голы: Волков (аг), 4 - 1:0, Мустафи, 39 - 2:0, Папастатопулос, 60 - 3:0
"Арсенал": Чех, Лихтштайнер, Мустафи, Монреаль, Косьельни (Папастатопулос, 56), Мхитарян (Денис Суарес, 78), Озил, Ивоби, Гендузи (Торрейра, 64), Джака, Обамеянг.
БАТЭ: Щербицкий, Волков, Филипенко, Филипович, Риос, Стасевич, Симович, Драгун (Березкин, 64), Бага (Глеб, 58), Скавыш (Дубайич, 72), Милич.
"Вильярреал" - "Спортинг" 1:1
Голы: Бруну Фернандеш, 45 - 0:1, Форнальс, 80 - 1:1
"Вильярреал": Фернандес, Фунес Мори, Руис, Мигелон (Касорла, 71), Марио Гаспар, Тригерос, Педраса, Хави Фуэго (Иборра, 63), Форнальс, Раба (Токо-Экамби, 57), Морено.
"Спортинг": Сален, Коатес, Борха, Жефферсон, Илори, Вендел, Гудель, Бруну Фернандеш, Ристовски (Луис Феллипе, 83), Диаби (Рафинья, 77), Дост.
Предупреждения: Жефферсон (35), Бруну Фернандеш (44), Морено (51), Илори (51).
Удаление: Жефферсон (50).
"Валенсия" - "Селтик" 1:0
Гол: Гамейро, 70 - 1:0
"Валенсия": Нето, Диакаби, Гарай (Коклен, 23), Тони Лато, Ферран Торрес, Васс (Ли Кан Ин, 76), Парехо, Солер, Гедеш, Санти Мина, Собрино (Гамейро, 68).
"Селтик": Бэйн, Айер, Шимунович, Толян, Боята, Макгрегор, Форрест (Эдуар, 63), Кристи, Браун, Берк (Джонстон, 73), Хэйс.
Предупреждения: Браун (24), Толян (26), Диакаби (53), Хэйс (58).
Удаление: Толян (37).
"Айнтрахт" - "Шахтер" 4:1
Голы: Йович, 23 - 1:0, Аллер (пен), 27 - 2:0, Мораес, 63 - 2:1, Аллер, 80 - 3:1, Ребич, 88 - 4:1
"Айнтрахт": Трапп, Ндика, Хинтереггер, Абраам, да Кошта, Хасебе, Роде (Виллемс, 74), Костич, Гачинович, Йович (Ребич, 71), Аллер.
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Бутко (Болбат, 66), Хочолава, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Кайоде, 80), Марлос, Мораес, Соломон (Майкон, 46).
Предупреждения: Матвиенко (26), Мораес (32), Абраам (39), Роде (59), Аллер (68).
"Наполи" - "Цюрих" 2:0
Голы: Верди, 43 - 1:0, Уна, 75 - 2:0
"Наполи": Мерет, Кирикеш (Луперто, 56), Гулям, Хюсай, Кулибали, Диавара, Зелиньски (Аллан, 66), Инсинье, Уна (Милик, 77), Верди, Мертенс.
"Цюрих": Брехер, Винтер, Крюэзю, Бангура, Хелифи, Кололи (Харабадзе, 82), Домгени, Зом, Шенбэхлер (Красники, 65), Одей (Зумбери, 60), Сисей.
"Ред Булл" - "Брюгге" 4:0
Голы: Шлагер, 17 - 1:0, Дака, 29 - 2:0, Дака, 43 - 3:0, Дабур, 90 - 4:0
"Ред Булл": Вальке, Понграчич (Фалльци, 77), Ульмер, Лайнер, Онгене, Самассеку, Шлагер, Юнузович (Мвепу, 71), Вольф (Минамино, 63), Дака, Дабур.
"Брюгге": Хорват, Пулен, Мехеле, Денсвил, Ванакен, Амрабат (Диатта, 63), Ритс, Вормер, Бонавентуре, Уэсли (Воссен, 84), Схрейверс (Опенда, 69).
"Динамо" Загреб - "Виктория Плзень" 3:0
Голы: Оршич, 15 - 1:0, Дилавер, 33 - 2:0, Петкович, 73 - 3:0
"Динамо" Загреб: Ливакович, Дилавер, Теофиль-Катрин, Леовац, Адеми, Мохаррами, Ольмо, Шуньич, Хайрович (Моро, 68), Оршич (Гояк, 88), Петкович.
"Виктория Плзень": Козачик, Лимберски, Перница, Гавел (Ржезник, 74), Коваржик, Прохазка, Грошовски, Горшава (Бакош, 57), Нганду-Каямба, Петржела, Богель (Хоры, 67).
Предупреждения: Хайрович (31), Лимберски (33), Дилавер (38), Бакош (61), Леовац (85).
Удаление: Лимберски (86).
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|Цюрих
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|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
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|7
|4
|Копенгаген
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|5
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|6
|14
|2
|Фенербахче
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|8
|3
|Спартак Трнава
|6
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|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
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|1
|Арсенал Лондон
|6
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|13
|3
|Ворскла
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|3
|4
|Карабах
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|М
|О
|1
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|6
|12
|2
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|10
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|10
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|1
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|М
|О
|1
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|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
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|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
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|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
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|11
|2
|Мальме ФФ
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|9
|3
|Бешикташ
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|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
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|12
|3
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|6
|10
|4
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|О
|1
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|11
|2
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|Фехервар
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