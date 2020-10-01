"Арсенал" выбил "Ливерпуль" из Кубка лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги "Арсенал" в серии пенальти обыграл "Ливерпуль". В составе мерсисайдцев 11-метровые удары не смогли забить Дивок Ориги и Харри Уилсон, у "канониров" сплоховал Мохамед Эльнени.

"Ливерпуль" Ливерпуль – "Арсенал" Лондон - 0:0, по пенальти 4:5

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк (Гомес, 61), Уильямс, Уильямс, Диогу Жота (Вейналдум, 76), Уилсон, Минамино, Груйич, Салах (Ориги, 61), Джонс, Милнер.

"Арсенал": Лено, Холдинг, Колашинац, Соареш, Габриэл, Уиллок, Себальос (Эль-Ненни, 68), Джака, Сака (Мэйтленд-Найлз, 86), Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 82).

Не пропустите: "Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 1/8 финала Кубка лиги. | http://soccernews.ru