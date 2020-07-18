"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии

1 Теги арсенал лондонманчестер сити

"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии

В рамках полуфинала Кубка Англии "Арсенал" одержал победу над "Манчестер Сити".

Таким образом, "канониры" вышли в финал турнира, где встретятся с победителем пары "Манчестер Юнайтед" - "Челси".

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 2:0

Голы: Обамеянг, 19 - 1:0, Обамеянг, 71 - 2:0

"Арсенал": Мартинес, Бельерин, Мустафи (Холдинг, 87), Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Колашинац, 88), Джака, Пепе (Уиллок, 72), Тирни, Ляказетт (Торрейра, 78), Обамеянг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Уокер, Менди, Эрик Гарсия, Гюндоган (Родри Эрнандес, 66), Сильва (Фернандиньо, 87), Марез (Фоден, 66), де Брюйне, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Читайте также: Два полуфинала Кубка Англии и битва "еще не чемпиона" и "уже не претендента" в Италии: ТОП-3 матча, которые обязательно нужно посмотреть на выходных. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

Это наказание за жульничество!

Ответить

главное

Главные новости дня: 18 июля

Главные новости дня: 18 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов