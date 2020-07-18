"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии

В рамках полуфинала Кубка Англии "Арсенал" одержал победу над "Манчестер Сити".

Таким образом, "канониры" вышли в финал турнира, где встретятся с победителем пары "Манчестер Юнайтед" - "Челси".

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 2:0

Голы: Обамеянг, 19 - 1:0, Обамеянг, 71 - 2:0

"Арсенал": Мартинес, Бельерин, Мустафи (Холдинг, 87), Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Колашинац, 88), Джака, Пепе (Уиллок, 72), Тирни, Ляказетт (Торрейра, 78), Обамеянг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Уокер, Менди, Эрик Гарсия, Гюндоган (Родри Эрнандес, 66), Сильва (Фернандиньо, 87), Марез (Фоден, 66), де Брюйне, Стерлинг, Габриэл Жезус.

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