"Арсенал" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии
В рамках полуфинала Кубка Англии "Арсенал" одержал победу над "Манчестер Сити".
Таким образом, "канониры" вышли в финал турнира, где встретятся с победителем пары "Манчестер Юнайтед" - "Челси".
"Арсенал" - "Манчестер Сити" 2:0
Голы: Обамеянг, 19 - 1:0, Обамеянг, 71 - 2:0
"Арсенал": Мартинес, Бельерин, Мустафи (Холдинг, 87), Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Колашинац, 88), Джака, Пепе (Уиллок, 72), Тирни, Ляказетт (Торрейра, 78), Обамеянг.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Уокер, Менди, Эрик Гарсия, Гюндоган (Родри Эрнандес, 66), Сильва (Фернандиньо, 87), Марез (Фоден, 66), де Брюйне, Стерлинг, Габриэл Жезус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18