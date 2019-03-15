"Арсенал" выбил "Ренн", "Интер" вылетел от "Айнтрахта"
В ответных играх 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" разгромил "Ренн", а "Интер" уступил "Айнтрахту". Таким образом, "канониры" и "орлы" пробились в четвертьфинал турнира.
"Интер" - "Айнтрахт" 0:1, первый матч - 0:0
Гол: Йович, 5 - 0:1
"Интер": Ханданович, Соареш (Раноккия, 62), Шкриньяр, де Врей, Д`Амброзио, Кандрева, Валеро (Эспозито, 73), Политано (Мерола, 80), Весино, Кейта Бальде, Перишич.
"Айнтрахт": Трапп, Виллемс (Штендера, 73), Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Костич, Хасебе, Роде, Гачинович (де Гузман, 59), Аллер, Йович.
Предупреждения: Д`Амброзио (20), Валеро (52), Аллер (57), Роде (63).
"Арсенал" - "Ренн" 3:0, первый матч - 1:3
Голы: Обамеянг, 5 - 1:0, Мэйтленд-Найлз, 15 - 2:0, Обамеянг, 72 - 3:0
"Арсенал": Чех, Косьельни, Колашинац, Мустафи, Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Джака, Рэмзи, Озил (Мхитарян, 70), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 70).
"Ренн": Коубек, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Мешер, Бен-Арфа, Андре, Буриго, Гренье (Юну, 70), Сарр, Ньянг.
Предупреждения: Мешер (18), Ляказетт (31), Гренье (55), Обамеянг (72), Мхитарян (77).
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