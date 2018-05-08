"Арсенал" выбирает между двумя итальянскими тренерами

"Арсенал" продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, приоритетным вариантом для лондонского клуба является наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Если с ним не удатся договориться, то "канониры" переключат свое внимание на Карло Анчелотти.

Впрочем заполучить Анчелотти будет непросто, так как он требует зарплату в размере 12 миллионов евро в год.

Напомним, что последним местом его работы была "Бавария", откуда он был уволен в сентябре 2017 года.

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