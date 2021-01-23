"Арсенал" выбирает между двумя левыми защитниками

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"Арсенал" выбирает между двумя левыми защитниками

Лондонский "Арсенал" намерен усилить левый фланг обороны в связи с уходом Сеада Колашинаца.

По информации Evening Standard, в шорт-лист "канониров" входят два защитника, выступающих за другие клубы АПЛ.

"Арсенал" рассматривает кандидатуры Райана Бертранда из "Саутгемптона" и Тайрика Митчелла из "Кристал Пэлас".

31-летний Бертранд в текущем сезоне сыграл за "святых" 19 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 10,5 миллиона евро.

21-летний Митчелл в нынешней кампании провёл за "орлов" 12 игр, голов или ассистов в активе фулбека также нет. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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