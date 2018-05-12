"Арсенал" выбирает между двумя тренерами

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"Арсенал" выбирает между двумя тренерами

Лондонский "Арсенал" выбирает преемника для главного тренера команды Арсена Венгера.

Как сообщает The Telegraph, "канониры" остановились на двух кандидатурах - Микеле Артете и Массимилиано Аллегри.

Напомним, что 36-летний Артета является ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", а 50-летний Аллегри возглавляет "Ювентус".

Не пропустите: "Арсенал" продвинулся в переговорах с Аллегри. | http://soccernews.ru

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