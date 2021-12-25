"Арсенал" выбирает между тремя форвардами

Фото инстаграм Доменика Калверт-Левина

Лондонский "Арсенал" намерен усилить атаку следующим летом, пишет The Sun.

По сведениям издания, в списке трансферных целей "канониров" находятся три нападающих.

Это Юссеф Эн-Несири ("Севилья"), Душан Влахович ("Фиорентина") и Доминик Калверт-Левин ("Эвертон").

Рыночная стоимость марокканца оценивается в 40 миллионов евро, серба - в 50 миллионов, англичанина - в 45 миллионов.

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