"Арсенал" выбирает нового тренера из пяти кандидатов

Лондонский "Арсенал" выбирает своего нового главного тренера из пяти кандидатов, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, в шорт-лист претендентов на должность наставника "канониров" входят Луис Энрике (без клуба), Патрик Виейра ("Нью-Йорк Сити"), Микель Артета (ассистент главного тренера "Манчестер Сити"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Йоахим Лев (сборная Германии).