"Арсенал" выбирает нового тренера из пяти кандидатов

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"Арсенал" выбирает нового тренера из пяти кандидатовЛондонский "Арсенал" выбирает своего нового главного тренера из пяти кандидатов, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, в шорт-лист претендентов на должность наставника "канониров" входят Луис Энрике (без клуба), Патрик Виейра ("Нью-Йорк Сити"), Микель Артета (ассистент главного тренера "Манчестер Сити"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Йоахим Лев (сборная Германии).

Напомним, "Арсенал" впервые за 34 года пропустил 50 голов за сезон в АПЛ. | soccernews.ru

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