"Арсенал" выдал худшую безвыигрышную серию в АПЛ за последние 25 лет

Безвыигрышная серия лондонского "Арсенала" в АПЛ после вчерашней ничьей с "Норвичем" достигла шести матчей.

Как сообщает Opta, это худший результат "канониров" за последние 25 лет.

В декабре 1994 года "Арсенал" под руководством Джорджа Грэма также не мог победить в шести играх Премьер-лиги кряду.

По итогам 14 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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