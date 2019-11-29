"Арсенал" выдал худшую серию с 1992 года
Вчера, 28 ноября, "Арсенал" дома проиграл "Айнтрахту" (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Таким образом, лондонский клуб под руководством Унаи Эмери выдал худшую серию за последние 27 лет. "Арсенал" не может выиграть в 7 матчах подряд. Подобный результат клуб показывал зимой 1992 года. Тогда под руководством Джорджа Грэма "канониры" не могли победить 8 матчей подряд.
Несмотря на поражение "Арсенал" продолжает лидировать в группе, имея в активе 10 баллов. В заключительном туре ЛЕ команда сыграет со "Стандардом".
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Лига Европы: результаты 28 ноября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8