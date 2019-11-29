"Арсенал" выдал худшую серию с 1992 года

Вчера, 28 ноября, "Арсенал" дома проиграл "Айнтрахту" (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.



Таким образом, лондонский клуб под руководством Унаи Эмери выдал худшую серию за последние 27 лет. "Арсенал" не может выиграть в 7 матчах подряд. Подобный результат клуб показывал зимой 1992 года. Тогда под руководством Джорджа Грэма "канониры" не могли победить 8 матчей подряд.

Несмотря на поражение "Арсенал" продолжает лидировать в группе, имея в активе 10 баллов. В заключительном туре ЛЕ команда сыграет со "Стандардом".

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