"Арсенал" выдал худшую серию с 1992 года

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"Арсенал" выдал худшую серию с 1992 года

Вчера, 28 ноября, "Арсенал" дома проиграл "Айнтрахту" (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Таким образом, лондонский клуб под руководством Унаи Эмери выдал худшую серию за последние 27 лет. "Арсенал" не может выиграть в 7 матчах подряд. Подобный результат клуб показывал зимой 1992 года. Тогда под руководством Джорджа Грэма "канониры" не могли победить 8 матчей подряд.

Несмотря на поражение "Арсенал" продолжает лидировать в группе, имея в активе 10 баллов. В заключительном туре ЛЕ команда сыграет со "Стандардом".

Не пропустите: Киевское "Динамо" в сверхрезультативном матче проиграло "Мальме", "Арсенал" уступил "Айнтрахту" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы | http://soccernews.ru
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