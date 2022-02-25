"Арсенал" выгрыз победу над "Вулверхэмптоном"

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"Арсенал" выгрыз победу над "Вулверхэмптоном"

Фото твиттер АПЛ

В перенесённом матче 20-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" с большим трудом одолел "Вулверхэмптон".

"Канониры" на своём поле выиграли со счётом 2:1 благодаря автоголу на 95-й минуте.

"Арсенал" – "Вулверхэмптон" - 2:1

Голы: 0:1 – 10 Хван Хи Чхан, 1:1 – 82 Пепе, 2:1 – 90+5, автогол Жозе Са.

"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш (Нкетиа, 76), Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 90), Джака, Партей, Эдегор, Ляказетт, Мартинелли (Пепе, 71), Сака.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду (Кастро, 61), Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Дендонкер, 90), Хван Хи Чхан (Нету, 75), Хименес.

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