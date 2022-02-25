"Арсенал" выгрыз победу над "Вулверхэмптоном"
Фото твиттер АПЛ
В перенесённом матче 20-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" с большим трудом одолел "Вулверхэмптон".
"Канониры" на своём поле выиграли со счётом 2:1 благодаря автоголу на 95-й минуте.
"Арсенал" – "Вулверхэмптон" - 2:1
Голы: 0:1 – 10 Хван Хи Чхан, 1:1 – 82 Пепе, 2:1 – 90+5, автогол Жозе Са.
"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш (Нкетиа, 76), Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 90), Джака, Партей, Эдегор, Ляказетт, Мартинелли (Пепе, 71), Сака.
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду (Кастро, 61), Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Дендонкер, 90), Хван Хи Чхан (Нету, 75), Хименес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18