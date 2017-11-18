"Арсенал" выиграл 11 домашних матчей подряд в АПЛ впервые за 12 лет

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"Арсенал" выиграл 11 домашних матчей подряд в АПЛ впервые за 12 лет

В рамках 12-го тура АПЛ "Арсенал" на своём поле победил "Тоттенхэм" со счётом 2:0.

Таким образом, "канониры" выиграли 11 домашних матчей подряд в Премьер-лиге.

Как сообщает Opta, эта отметка покорилась "Арсеналу" впервые за 12 лет - в период с февраля по ноябрь 2005 года лондонской команде удалось победить в 13 играх кряду. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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