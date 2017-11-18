"Арсенал" выиграл 11 домашних матчей подряд в АПЛ впервые за 12 лет

В рамках 12-го тура АПЛ "Арсенал" на своём поле победил "Тоттенхэм" со счётом 2:0.

Таким образом, "канониры" выиграли 11 домашних матчей подряд в Премьер-лиге.

Как сообщает Opta, эта отметка покорилась "Арсеналу" впервые за 12 лет - в период с февраля по ноябрь 2005 года лондонской команде удалось победить в 13 играх кряду. | http://soccernews.ru