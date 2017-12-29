"Арсенал" выиграл 120-е лондонское дерби, больше всех в истории

Теги арсенал лондон

"Арсенал" выиграл 120-е лондонское дерби, больше всех в истории

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:2.

Стоит отметить, что "канониры" в 120-й раз одержали победу в лондонском дерби и являются рекордсменами по этому показателю.

Не пропустите: Санчес делает дубль: "Арсенал" удерживает победу над "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов