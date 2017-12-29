"Арсенал" выиграл 120-е лондонское дерби, больше всех в истории

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:2.

Стоит отметить, что "канониры" в 120-й раз одержали победу в лондонском дерби и являются рекордсменами по этому показателю.

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