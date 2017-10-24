В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги "Арсенал" сыграет с "Норвичем", который выступает в Чемпионшипе.

Стоит отметить, что "Арсенал" выиграл 26 из 29 матчей в Кубке Лиги против команд низших дивизионов.

Матч "Арсенал" - "Норвич" состоится сегодня, 24 октября и начнется в 21:45 мск.

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