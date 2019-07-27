"Арсенал" выиграл борьбу за шотландского защитника
"Арсенал" согласовал трансфер защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Как сообщает Sky Sports, с 22-летним футболистом "канониры" также достигли договоренности по условиям личного соглашения. Напомним, что трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.
Отмечается, что "Арсенал" выиграл борьбу за Тирни у "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Эвертона".
В прошлом сезоне Тирни провел 40 игр, в которых отметился одним голом и четырьмя ассистами.
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