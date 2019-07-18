"Арсенал" выиграл у "Тоттенхэма" борьбу за юного таланта



Защитник "Сент-Этьена" Вильям Салиба близок к переходу в "Арсенал", сообщает ESPN.

По сведениям издания, лондонский клуб заплатит за футболиста 30 миллионов евро. В борьбе за игрока "канониры" опередили "Тоттенхэм". В ближайшее время француз подпишет с "Арсеналом" пятилетний контракт. Ожидается, что в следующем сезоне Салиба будет играть за "Сент-Этьен" на правах аренды.

18-летний Салиба является воспитанником "Сент-Этьена". Всего за клуб он провел 19 матчей. Сыграл один матч за молодежную сборную Франции U20. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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