"Арсенал" выиграл у "Тоттенхэма" борьбу за юного таланта

Теги арсенал лондонсент-этьентоттенхэмвильям салибатрансферы

"Арсенал" выиграл у "Тоттенхэма" борьбу за юного таланта
Защитник "Сент-Этьена" Вильям Салиба близок к переходу в "Арсенал", сообщает ESPN.

По сведениям издания, лондонский клуб заплатит за футболиста 30 миллионов евро. В борьбе за игрока "канониры" опередили "Тоттенхэм". В ближайшее время француз подпишет с "Арсеналом" пятилетний контракт. Ожидается, что в следующем сезоне Салиба будет играть за "Сент-Этьен" на правах аренды.

18-летний Салиба является воспитанником "Сент-Этьена". Всего за клуб он провел 19 матчей. Сыграл один матч за молодежную сборную Франции U20. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" близок к приобретению лучшего бомбардира Кубка Америки-2019. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой

"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов