"Арсенал" вылетел на стадии 1/32 финала Кубка Англии впервые за последних 24 года

Теги арсенал лондонноттингем форест

"Арсенал" вылетел на стадии 1/32 финала Кубка Англии впервые за последних 24 года

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Арсенал" на выезде проиграл "Ноттингем Форесту" со счетом 2:4.

Стоит отметить, что лондонский клуб вылетел из турнира на столь ранней стадии впервые за последние 24 года.

В сезоне 1995/96 "Арсенал" потерпел поражение от "Шеффилд Юнайтед" (1:1 и 0:1).

Не пропустите: Середняк Чемпионшипа "Ноттингем Форест" выбивает лондонский "Арсенал" из Кубка Англии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов