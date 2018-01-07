"Арсенал" вылетел на стадии 1/32 финала Кубка Англии впервые за последних 24 года

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Арсенал" на выезде проиграл "Ноттингем Форесту" со счетом 2:4.

Стоит отметить, что лондонский клуб вылетел из турнира на столь ранней стадии впервые за последние 24 года.

В сезоне 1995/96 "Арсенал" потерпел поражение от "Шеффилд Юнайтед" (1:1 и 0:1).

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