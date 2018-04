"Арсенал" выложил ролик об Андрее Аршавине перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба лондонского "Арсенала" выложила в твиттере видео с классным голом бывшего игрока команды россиянина Андрея Аршавина.

При этом "канониры" назвали форварда "любимым русским".

As we're playing a Russian side tonight, we thought we'd treat you to this from our favourite Russian #AFCvCSKA pic.twitter.com/BjXbk8l3HF