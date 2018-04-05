"Арсенал" выложил ролик об Андрее Аршавине перед матчем с ЦСКА

Теги арсенал лондонандрей аршавин

"Арсенал" выложил ролик об Андрее Аршавине перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба лондонского "Арсенала" выложила в твиттере видео с классным голом бывшего игрока команды россиянина Андрея Аршавина.

При этом "канониры" назвали форварда "любимым русским".

Видео: Лучший гол Аршавина за "Арсенал".

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 годы, провел за клуб 145 матчей и забил 31 гол.

Напомним, что сегодня "Арсенал" сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы. Начало матча в 22:05 мск.

Не пропустите: "Арсенал" выставил Мхитаряна, Озила и Ляказетта на матч с ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ сразится с "Сент-Этьеном" в стартовом матче 32 тура Лиги 1

ПСЖ сразится с "Сент-Этьеном" в стартовом матче 32 тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов