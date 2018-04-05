"Арсенал" выложил ролик об Андрее Аршавине перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба лондонского "Арсенала" выложила в твиттере видео с классным голом бывшего игрока команды россиянина Андрея Аршавина.

При этом "канониры" назвали форварда "любимым русским".

Видео: Лучший гол Аршавина за "Арсенал".

As we're playing a Russian side tonight, we thought we'd treat you to this from our favourite Russian #AFCvCSKA pic.twitter.com/BjXbk8l3HF — Arsenal FC (@Arsenal) 5 апреля 2018 г.

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 годы, провел за клуб 145 матчей и забил 31 гол.

Напомним, что сегодня "Арсенал" сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы. Начало матча в 22:05 мск.

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