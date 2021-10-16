"Арсенал" вырвал сенсационную победу у "Зенита" в РПЛ

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"Арсенал" вырвал сенсационную победу у "Зенита" в РПЛФото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Тульский "Арсенал" на своем поле сенсационно обыграл петербургский "Зенит" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Арсенал" - "Зенит" - 2:1

Голы: Давиташвили, 53 - 1:0, Дзюба, 88 - 1:1, Кангва, 90 - 2:1.

"Арсенал" -  Коченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Хлусевич (Суханов, 76), Давиташвили, Ткачев (Гулиев, 76), Чаушич, Кангва, Марков (Луценко, 56).

"Зенит" - Крицюк, Ловрен, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Сутормин (Мостовой, 72), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Ерохин (Караваев, 73), Дзюба, Малком.

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