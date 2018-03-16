"Арсенал" вышел в 1/4 финала еврокубка впервые за 8 лет

"Арсенал" победил "Милан" (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (первая игра - 2:0), завоевав путевку в четвертьфинал турнира.

Лондонцы вышли в 1/4 финала еврокубков впервые за 8 лет.

В последний раз на этой стадии "канониры" играли в сезоне-2009/10 в Лиге чемпионов, когда уступили "Барселоне" (2:2, 1:4).

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