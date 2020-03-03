"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

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"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Арсенал" обыграл "Портсмут" и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу лондонскому клубу принесли голы Сократиса Папастатопулоса и Эдварда Нкетии.

"Портсмут" – "Арсенал" - 0:2 (0:1)
Голы: Папастатопулос, 45 - 0:1, Нкетиа, 51 - 0:2

"Арсенал": Мартинес, Давид Луиз, Папастатопулос, Мари, Торрейра (Себальос, 16), Уиллок, Мартинелли, Гендузи, Нелсон, Нкетиа, Сака.

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