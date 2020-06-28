"Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время
В матче 1/4 финала Кубка Англии лондонский "Арсенал" обыграл "Шеффилд Юнайтед" и завоевал путевку в полуфинал. В середине первого тайма счет открыл Николя Пепе с пенальти. В концовке встречи счет сравнял Дэвид Макголдрик, но в компенсированное время победу "канонирам" принес Дани Себальос.
"Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал" - 1:2 (0:1)
Голы: Пепе, 25 (с пенальти) - 0:1, Макголдрик, 87 - 1:1, Себальос, 90+1 - 1:2
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок (Фримэн, 62), Робинсон, Иган, Стивенс, Ландстрем (Берге, 35), Норвуд, Флек, Башем (Шарп, 76), Макберни, Макголдрик.
"Арсенал": Мартинес, Колашинац, Давид Луиз (Холдинг, 54), Мустафи, Мэйтленд-Найлз, Джака, Уиллок (Себальос, 67), Пепе, Тирни, Ляказетт (Нкетиа, 67), Сака.
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