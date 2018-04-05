"Арсенал" выставил Мхитаряна, Озила и Ляказетта на матч с ЦСКА

Стал известен состав лондонского "Арсенала" на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против ЦСКА.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Джака, Рэмзи, Уилшер, Мхитарян, Озил, Ляказетт

В запасе: Мэйси, Чемберс, Эльнени, Холдинг, Ивоби, Колашинац, Уэлбек

Матч "Арсенал" - ЦСКА начнется в 22:05 мск.

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