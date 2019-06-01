"Арсенал" выставил Озила на трансфер



Лондонский "Арсенал" намерен продать немецкого полузащитника Месута Озила в летнее трансферное окно, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, английский клуб готов выслушать все предложения по трансферу хавбека. Впрочем, проблемой может оказаться зарплата Озила, который получает в "Арсенале" 20,4 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 30-летний Озил провел за "Арсенал" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "канонирами" действителен до лета 2021 года.

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