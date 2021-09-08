"Арсенал" выставил ультиматум Артете
Фото: инстаграм Микеля Артеты/Автор неизвестен
Руководство лондонского "Арсенала" может уволить главного тренера Микеля Артету, если клуб не улучшит результаты в ближайших трех матчах, сообщает The Sun.
По сведениям источника, испанскому специалисту дана возможность исправить ситуацию в матчах против "Норвича" и "Бернли" в чемпионате Англии, а также поединке Кубка Лиги с "Уимблдоном".
Напомним, что "Арсенал" провально начал нынешний сезон. В трех стартовых матчах турнира "канониры" не забили ни одного гола, не набрали ни одного очка, а также пропустили девять мячей.
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