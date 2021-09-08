"Арсенал" выставил ультиматум Артете

Теги арсенал лондонмикель артета

"Арсенал" выставил ультиматум Артете

Фото: инстаграм Микеля Артеты/Автор неизвестен

Руководство лондонского "Арсенала" может уволить главного тренера Микеля Артету, если клуб не улучшит результаты в ближайших трех матчах, сообщает The Sun.

По сведениям источника, испанскому специалисту дана возможность исправить ситуацию в матчах против "Норвича" и "Бернли" в чемпионате Англии, а также поединке Кубка Лиги с "Уимблдоном".

Напомним, что "Арсенал" провально начал нынешний сезон. В трех стартовых матчах турнира "канониры" не забили ни одного гола, не набрали ни одного очка, а также пропустили девять мячей.

Не пропустите: Венгер не собирается возвращаться в "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Шапи Сулейманов перешел из "Краснодара" в турецкий клуб

Шапи Сулейманов перешел из "Краснодара" в турецкий клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов