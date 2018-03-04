"Арсенал" выставит Рэмзи на трансфер
Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмзи летом покинет клуб.
Как сообщает Daily Mail, "канониры" хотят продать футболиста, контракт которого действует до лета 2019 года. "Арсенал" пытается избежать повторения ситуации с Озилом и Санчесом.
Напомним, что у этих футболистов истекали соглашения с клубом, в итоге Санчеса обменяли на Мхитаряна, а Озил подписал новый контракт на очень выгодных условиях.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20