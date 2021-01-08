"Арсенал" взял крупный кредит из-за пандемии

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"Арсенал" взял крупный кредит из-за пандемии

Лондонский "Арсенал" из-за резкого падения доходов на фоне пандемии коронавируса прибегнул к привлечению кредитных средств.

"Канониры" взяли займ в размере 132 миллионов евро, который нужно вернуть с процентами уже в мае.

Стоит отметить, что отсутствие болельщиков на матчах лишает клуб 24 процентов годовой выручки.

"Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам 17 туров.

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