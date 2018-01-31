"Арсенал" взял в аренду защитника "Зенита"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев стал игроком тульского "Арсенала".

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист присоединился к "Арсеналу" на правах аренды до конца сезона.

В текущем сезоне Новосельцев принял участие всего в одной игре "Зенита".

Читайте также: Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале". | http://soccernews.ru