"Арсенал" взял верх над "Енисеем" в 20-м туре чемпионата России
В рамках 20-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" дома одержал победу над "Енисеем" со счётом 2:0.
Голы в свой актив записали полузащитники "канониров" Резиуан Мирзов и Игорь Горбатенко.
"Арсенал Тула" – "Енисей" - 2:0
Голы: Мирзов, 29 - 1:0, Горбатенко, 87 - 2:0.
"Арсенал Тула": Левашов, Альварес, Григалава, Комбаров, Мохаммед, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Костадинов, 82), Кангва, Мирзов, Беляев, Джорджевич (Аджоев, 90).
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Гаджибеков, Данченко, Огуде, Сарр, Зотов (Соболев, 46), Савичев (Саркисов, 46), Хубулов (Комков, 81), Кутьин.
Благодаря этой победе "Арсенал" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а "Енисей" остался на последней строчке.
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|Команда
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|19
|40
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Краснодар
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Арсенал Тула
|20
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|9
|Оренбург
|19
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|10
|Ахмат
|19
|24
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
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|13
|Урал
|20
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|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11