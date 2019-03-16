"Арсенал" взял верх над "Енисеем" в 20-м туре чемпионата России

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"Арсенал" взял верх над "Енисеем" в 20-м туре чемпионата России

В рамках 20-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" дома одержал победу над "Енисеем" со счётом 2:0.

Голы в свой актив записали полузащитники "канониров" Резиуан Мирзов и Игорь Горбатенко.

"Арсенал Тула" – "Енисей" - 2:0

Голы: Мирзов, 29 - 1:0, Горбатенко, 87 - 2:0.

"Арсенал Тула": Левашов, Альварес, Григалава, Комбаров, Мохаммед, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Костадинов, 82), Кангва, Мирзов, Беляев, Джорджевич (Аджоев, 90).

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Гаджибеков, Данченко, Огуде, Сарр, Зотов (Соболев, 46), Савичев (Саркисов, 46), Хубулов (Комков, 81), Кутьин.

Благодаря этой победе "Арсенал" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а "Енисей" остался на последней строчке.

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