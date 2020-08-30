"Арсенал" является единственным претендентом на Коутиньо
Лондонский "Арсенал" продолжает претендовать на бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, английский клуб является единственным претендентом на бразильца. "Канониры" могут арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа. Также на хавбека претендовал "Челси", но лондонцы отказались от трансфера.
В минувшем сезоне 28-летний Коутиньо выступал за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Бартомеу рассказал о будущем полузащитника "Барселоны" Коутиньо. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней
-
Черчесов вызвал в сборную России двух футболистов вместо травмированных Головина и Луценко
-
"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси сказочный контракт
-
ЦСКА разгромил "Ахмат" в Грозном
-
"Зенит" лидирует в РПЛ по пробитым пенальти за последние девять лет
Лента новостей
-
"Марсель" стартовал с победы в Лиге 1
-
2
Известная фанатка Месси будет болеть за новый клуб аргентинца
-
Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Барселону"
-
"Манчестер Сити" вновь отдал Эрреру в аренду в испанский клуб
-
"Спартак" стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней
-
Джейдон Санчо по-прежнему надеется на трансфер в "Манчестер Юнайтед"
-
"Милан" и "Айнтрахт" готовы к обмену форвардами
-
Черчесов вызвал в сборную России двух футболистов вместо травмированных Головина и Луценко
-
"Арсенал" является единственным претендентом на Коутиньо
-
"Краснодар" и "Ростов" не выявили победителя в матче РПЛ
-
"Сочи" не смог обыграть "Урал" и не догнал "Спартак"
-
Семин раскритиковал "Локомотив" из-за продажи Миранчука
-
2
Бартомеу намерен продать Месси, чтобы поправить финансовые дела "Барселоны"
-
Семак прокомментировал слухи о конфликте Дзюбы и Малкома
-
2
В Барселоне нарисовали Месси в образе Че Гевары
-
2
"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси сказочный контракт
-
Донни ван де Бек определился с новым клубом
-
2
"Барселона" отказывается продавать Месси
-
"Тамбов" упустил победу над "Рубином"
-
ЦСКА разгромил "Ахмат" в Грозном
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18