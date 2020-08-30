"Арсенал" является единственным претендентом на Коутиньо

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"Арсенал" является единственным претендентом на Коутиньо

Лондонский "Арсенал" продолжает претендовать на бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, английский клуб является единственным претендентом на бразильца. "Канониры" могут арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа. Также на хавбека претендовал "Челси", но лондонцы отказались от трансфера.

В минувшем сезоне 28-летний Коутиньо выступал за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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