"Арсенал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" претендуют на защитника "Атлетико"

Сразу четыре европейских топ-клуба интересуются защитником мадридского "Атлетико" Хосе Марией Хименесом.

Так, по сведениям TransferMarketWeb, побороться за 23-летнего бека "матрасников" готовы туринский "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и лондонские "Арсенал" с "Тоттенхэмом". Трансфер уругвайца оценивается в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хименес забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Атлетико" повторил рекорд Ла Лиги 30-летней давности. | soccernews.ru