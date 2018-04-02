"Арсенал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" претендуют на защитника "Атлетико"

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"Арсенал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" претендуют на защитника "Атлетико"Сразу четыре европейских топ-клуба интересуются защитником мадридского "Атлетико" Хосе Марией Хименесом.

Так, по сведениям TransferMarketWeb, побороться за 23-летнего бека "матрасников" готовы туринский "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и лондонские "Арсенал" с "Тоттенхэмом". Трансфер уругвайца оценивается в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хименес забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Атлетико" повторил рекорд Ла Лиги 30-летней давности. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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