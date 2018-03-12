"Арсенал" забил 1000-й гол в домашних матчах АПЛ

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"Арсенал" забил 1000-й гол в домашних матчах АПЛ

Лондонский "Арсенал" в матче 30-го тура АПЛ против "Уотфорда" забил 1000-й гол в домашних играх турнира.

Как сообщает Gracenote, автором юбилейного мяча стал защитник "канониров" Шкодран Мустафи.

Стоит отметить, что впереди "Арсенала" находится только "Манчестер Юнайтед", который забил уже 1066 голов в Премьер-лиге на "Олд Траффорд".

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3 Тоттенхэм 30 61
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5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
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