"Арсенал" забил 1000-й гол в домашних матчах АПЛ

Лондонский "Арсенал" в матче 30-го тура АПЛ против "Уотфорда" забил 1000-й гол в домашних играх турнира.

Как сообщает Gracenote, автором юбилейного мяча стал защитник "канониров" Шкодран Мустафи.

Стоит отметить, что впереди "Арсенала" находится только "Манчестер Юнайтед", который забил уже 1066 голов в Премьер-лиге на "Олд Траффорд".

Не пропустите: Венгер одержал 700-ю победу во главе "Арсенала". | http://soccernews.ru