"Арсенал" забил больше всех голов с угловых в текущем розыгрыше АПЛ

Лондонский "Арсенал" лидирует в текущем сезоне АПЛ по голам, забитым после розыгрыша углового.

"Канониры" со старта чемпионата отличились уже восемь раз с помощью корнеров.

Как сообщает Opta, это как минимум на два мяча больше, чем у любой другой команды Премьер-лиги.

По итогам 21 тура "Арсенал" занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

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