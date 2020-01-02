"Арсенал" забил больше всех голов с угловых в текущем розыгрыше АПЛ

Теги арсенал лондонстатистика

"Арсенал" забил больше всех голов с угловых в текущем розыгрыше АПЛ

Лондонский "Арсенал" лидирует в текущем сезоне АПЛ по голам, забитым после розыгрыша углового.

"Канониры" со старта чемпионата отличились уже восемь раз с помощью корнеров.

Как сообщает Opta, это как минимум на два мяча больше, чем у любой другой команды Премьер-лиги.

По итогам 21 тура "Арсенал" занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: "Арсенал" и "Герта" согласовали аренду Джаки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Источник: "Бейджин Гуоан" не может вернуть Фернандо в "Спартак"

Источник: "Бейджин Гуоан" не может вернуть Фернандо в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов