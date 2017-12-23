"Арсенал" забил "Ливерпулю" три гола за 388 секунд

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счётом 3:3.

Как сообщает Opta, "канониры" забили три гола в ворота "красных" в течение 388 секунд.

Примечательно, что к 52-й минуте команда Арсена Венгера проигрывала со счётом 0:2, однако этот мегарезультативный отрезок позволил лондонцам перевернуть матч с ног на голову.

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