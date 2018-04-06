"Арсенал" забил не менее трех мячей в четвертом матче подряд

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" на своем поле разгромил ЦСКА со счетом 4:1.

Стоит отметить, что лондонский клуб забил не менее трех мячей в четвертом матче подряд. Ранее "канониры" победили "Уотфорд" (3:0), "Милан" (3:1) и "Сток Сити" (3:1).

Последний раз такая голевая серия удавалась "Арсеналу" в 2011 году.

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