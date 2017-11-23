"Арсенал" забивал голы в последних 13 выездных матчах еврокубков

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" в гостях сыграет с "Кельном".

Стоит отметить, что английский клуб забивает голы в последних 13 выездных матчах еврокубков. В последний раз "канониры" ушли с поля без гола в сентябре 2014 года в поединке с дортмундской "Боруссией" (0:2).

Матч "Кельн" - "Арсенал" состоится сегодня, 23 ноября и начнется в 21:00 мск.

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