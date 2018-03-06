"Арсенал" заинтересовался вратарем "Байера"

"Арсенал" проявляет интерес к вратарю "Байера" Бернду Лено, сообщает Bild.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести немца в летнее трансферное окно. В составе "канониров" Лено может заменить 35-летнего Петра Чеха, который является лидером АПЛ среди вратарей по количеству голевых ошибок (7).

В этом сезоне 26-летний Лено провел 25 матчей в Бундеслиге и пропустил 33 гола.

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