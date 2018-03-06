"Арсенал" заинтересовался вратарем "Байера"
"Арсенал" проявляет интерес к вратарю "Байера" Бернду Лено, сообщает Bild.
По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести немца в летнее трансферное окно. В составе "канониров" Лено может заменить 35-летнего Петра Чеха, который является лидером АПЛ среди вратарей по количеству голевых ошибок (7).
В этом сезоне 26-летний Лено провел 25 матчей в Бундеслиге и пропустил 33 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|29
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20