"Арсенал" заинтересовался защитником киевского "Динамо"

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"Арсенал" заинтересовался защитником киевского "Динамо"

Агент венгерского защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара Шандор Варга заявил, что его клиентом интересуется лондонский "Арсенал".

"Кадаром интересуются английские клубы. Среди них "Арсенал". Я лично обсуждал кандидатуру Тамаша с Арсеном Венгером. Также к нему проявляют интерес "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Вест Бромвич". Впрочем пока что официальных предложений не было", - сказал Варга в интервью spilertv.hu.

В этом сезоне 27-летний Кадар сыграл за "Динамо" в 26 матчах во всех турнирах. 

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