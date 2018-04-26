"Арсенал" заинтересовался защитником "Ювентуса"

Теги арсенал лондонювентусданиэле ругани

"Арсенал" заинтересовался защитником "Ювентуса"Лондонский "Арсенал" заинтересовался защитником туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, в стане "канониров" внимательно следят за ситуацией, в которой оказался 23-летний бек "старой синьоры". Так, если из-за отсутствия стабильной игровой практики игрок решит ближайшим летом сменить клубную прописку, "Арсенал" будет готов выложить за него 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ругани забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 22 матчах за "Ювентус".

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет против "Атлетико". | soccernews.ru

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