"Арсенал" заинтересован в аренде Коутиньо

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"Арсенал" заинтересован в аренде Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может этим летом вернуться в Англию, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, арендовать звёздного бразильца может "Арсенал". Сейчас в лондонском клубе оценивают целесообразность такого трансфера.

Ожидается, что переговоры между представителями "блауграны" и "канониров" пройдут уже в воскресенье.

Ранее стало известно, что "Барса" готова отдать Коутиньо в годичную аренду за 25-30 миллионов евро.

Напомним, что ранее 27-летний хавбек выступал за "Ливерпуль".

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