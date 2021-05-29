"Арсенал" заинтересован в двух игроках "Манчестер Сити"

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"Арсенал" заинтересован в двух игроках "Манчестер Сити"Фото: инстаграм Стерлинга

"Манчестер Сити" готов расстаться с хавбеком Риядом Махрезом и нападающим Рахимом Стерлингом.

Как сообщает Daily Mail, в планах руководства "горожан" обновление текущего состава. Поэтому клуб готов продать этих двух футболистов, если поступят достойные предложения.

Отмечается, что в обоих игрока заинтересован "Арсенал". Однако "канониры" вряд ли потянут такие трансферы, так как имеют ограниченные финансовые возможности, а также не сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

По итогам сезона "Арсенал" финишировал в АПЛ на восьмом месте.

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