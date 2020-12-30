"Арсенал" заинтересован в Эриксене
Лондонский "Арсенал" планирует усилиться хавбеком "Интера" Кристианом Эриксеном, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Как сообщает источника, англичане ищут усиление в средней линии и 28-летний игрок сборной Дании является одной из кандидатур. Покупка запланирована на январь 2021 года. Однако, чтобы клуб смог найти деньги на этот трансфер, придется, для начала, продать Месута Озила.
В текущем сезоне Эриксен провел 12 матчей в футболке "Интера", но не смог отметиться результативными действиями.
По оценке портала Transfermarkt.com нынешняя стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.
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