"Арсенал" заинтересован в форварде "Реала"
Фото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен
Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович может сменить клубную прописку.
Как сообщает инсайдер Экрем Конур, лондонский "Арсенал" сделает королевскому клубу предложение по нападающему.
По информации источника, это будет аренда с правом выкупа. "Реал" намерен продать игрока за сумму около 20 миллионов евро.
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